Фрэнк УОРРЕН: «Усик может пострадать от Фьюри. Знаете от чего ему больно?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Тайсону по силам победить. У Усика есть сильные и слабые стороны, Тайсон знает, ведь он был с ним на ринге. Фьюри для победы должен умело использовать свои физические данные, рост, джеб и силу удара.

Тайсон в седьмом раунде первого боя был близок, чтобы остановить Усика. Знаете, что Усику было больно в последних двух боях? Ему было тяжело от ударов по корпусу, а также от апперкота Фьюри. Он может пострадать», – сказал Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua