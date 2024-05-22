Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко и Александр Усик

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

На арене в Эр-Рияде присутствовали культовые украинские спортсмены. Появилось видео первой реакции после победы Усика легендарного экс-футболиста Андрея Шевченко и экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.

ВИДЕО. Безумная реакция Шевченко и Кличко на арене после победы Усика

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