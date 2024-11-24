Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Легендарный американский боксер Джордж Форман назвал современного бойца, с которым он бы побоялся драться. Форман выделил бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри.

«Такой гигант, как Тайсон Фьюри – я бы побоялся с ним драться. Нет, нет, нет, нет, есть старые крутые парни, но я рад, что их не было в моей боксерской жизни», – сказал Форман.

Ранее прославленный бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой. «Железный Майк» отметил боксера полусредней весовой категории Дэвида Бенавидеса.

sport.ua