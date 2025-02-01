Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

BoxMed, инновационная система управления здоровьем и спортом, сообщила, что к платформе присоединился чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Александр Усик.

«BoxMed кардинально меняет подход спортсменов к управлению своей карьерой, предлагая комплексное решение для связи боксеров с их менеджерами, тренерами и врачами.

Платформа упрощает процесс записи и отслеживания важной медицинской информации и контроля веса, давая спортсменам возможность сосредоточиться на своих результатах, поддерживая при этом свое здоровье и соблюдая отраслевые стандарты.

Зарегистрировавшись, Усик также официально присоединился к программе WBC Clean Boxing Program, закрепив свою приверженность чистому и прозрачному будущему бокса», – сообщила Всемирный боксерский совет.

Это событие прокомментировал и президент WBC Маурисио Сулейман: «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье. Его стремление к совершенству как на ринге, так и за его пределами идеально соответствует нашему видению более здорового и чистого боксерского сообщества».

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sport.ua