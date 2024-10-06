ФЬЮРИ: «Я не смогу победить Усика в реванше решением судей, поэтому...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался о реванше с украинским боксером Александром Усиком.

«Нет никакого секрета в том, что я буду работать в реванше над тем, чтобы нокаутировать Усика. Я не думаю, что смогу победить решением судей, что бы я ни делал. Поэтому я должен лишить судей необходимости решать этот вопрос. Я верю в то, что я должен завершить все досрочно», – сказал Фьюри.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua