Хаби Алонсо о потере очков с Хольштайном: Я не доволен нашим выступлением. Мы сами в этом виноваты

Фармацевты имеют большие проблемы в защите

Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера в Леверкузене произошла настоящая сенсация: "Байер", ведя со счетом 2:0, упустил победу над "Гольштайном Килем", который вывез оттуда одно очко. На послематчевой пресс-конференции главный тренер чемпионов Бундеслиги Хаби Алонсо не скрывал своего разочарования таким результатом.

"Я не доволен нашим выступлением. Мы сами в этом виноваты. Мы играли глупо, и думали, что игра закончилась, но в футболе нужно продолжать идти вперед всегда с одинаковой интенсивностью. Мы были слишком пассивными. После большой игры в Лиге чемпионов у нас не было правильного менталитета для этой игры. Мы контролировали игру, но это был мягкий контроль, без агрессивности, необходимой для третьего гола. Первый гол "Киля" незадолго до перерыва стал сигналом о том, что может стать опасно. Но самая большая ошибка была в первом тайме, потому что мы не знали, как продолжать игру после того, как повели 2:0. Нам просто не хватило ума. Было немного самоуспокоения, когда мы должны были быть более сконцентрированными. Мы будем учиться", – цитирует Хаби Алонсо beIN Sports.

Добавим, что после шести туров "Байер" занимает 5-е место, имея в своем активе 11 очков.

www.ua-football.com