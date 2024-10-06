Жак Вильнёв по-прежнему верит в Макса Ферстаппена

Жак Вильнёв, чемпион мира 1997 года, известен ещё и тем, что как эксперт он всегда выражает своё мнение по тем или иным вопросам предельно открыто и прямо. В частности, он критиковал Даниэля Риккардо начиная с канадского этапа чемпионата и удивлялся: «Почему он всё ещё выступает в Формуле 1?» И австралийца действительно через несколько месяцев уволили из RB.

Теперь же Вильнёв, который не раз очень высоко оценивал гоночное мастерство и профессионализм Макса Ферстаппена, дал понять, что в Red Bull Racing прилагают недостаточно усилий, чтобы помочь голландцу защитить чемпионский титул.

В последние месяцы команда из Милтон-Кинса явно сдаёт позиции, хотя в начале года казалось, что она без особых сложностей должна выиграть и этот чемпионат. Однако после Гран При Азербайджана лидерство в Кубке конструкторов перешло к McLaren, а после победы в Сингапуре Ландо Норрис сократил отставание от Ферстаппена до 52 очков.

С одной стороны, это всё ещё немало, с другой, впереди шесть этапов, причём в программу трёх из них входят спринтерские гонки, поэтому отыграть такую разницу вполне реально, особенно если McLaren и дальше будет сопутствовать удача.

В Red Bull Racing уверяют, что разобрались с причинами, из-за которых машина R20 потеряла темп по отношению к соперникам, и в дни американского уик-энда в Остине выяснится, сможет ли Ферстаппен выступить на том уровне, на каком он был на первых десяти этапах сезона.

«В этой команде, по её собственному признанию, знают, с чем связана проблема – в таком случае важно заняться её исправлением, – рассуждал Вильнёв в интервью голландскому изданию Formule 1. – Можно не сомневаться, что они займутся и продолжат работать в этом направлении. А уж Макс не подведёт».

Если у Red Bull всё получится, то до конца сезона болельщики Ферстаппена ещё услышат его фирменную фразу, которую он произносит после победного финиша: в оригинале это «Simply lovely!», т.е. «Просто прелестно!»

Кстати, в мае этого года менеджмент трёхкратного чемпиона мира подал заявку в европейское Ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO), чтобы оформить права на эту фразу и зарегистрировать её в качестве торговой марки.

Ещё более любопытно, что это ведомство, следуя формальной процедуре, в конце августа опубликовало эту заявку в открытом доступе на соответствующих ресурсах в Люксембурге и Нидерландах с тем, чтобы проверить, не поступит ли претензий от потенциальных конкурентов.

Теоретически нельзя исключать, что кто-то может попытаться оспорить приоритет Ферстаппена на эту фразу, однако, как сообщает PlanetF1, на 5 октября подобных попыток зарегистрировано не было.

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