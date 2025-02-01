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Футбол

Жаркая концовка с тремя удалениями. Вердер – Майнц 1:0. Видео гола и обзор матча

Кое-как додержали результат

Жаркая концовка с тремя удалениями. Вердер - Майнц 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Вердер" минимально обыграл "Майнц" в 20-м туре чемпионата Германии.

    Решающий гол в поединке забил полузащитник "музыкантов" Леонардо Биттенкурт.

    Также в течение встречи "Вердер" не реализовал пенальти, а в компенсированное время заработал три удаления (два – у игроков, одно – у главного тренера)

    Бундеслига. 20-й тур

    Бремен, Везерштадион

    "Вердер" – "Майнц" 1:0

    Гол: Биттенкурт 14

    Удаления: Штарк 90+3, Фридль 90+4, Вернер 90+8

    Нереализованный пенальти: Дукш 12

    www.ua-football.com

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