Линц. Даяна Ястремская против Клары Таусон в полуфинале: анонс матча

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сегодня сыграет за место в финале турнира WTA 500 в Линце. Поединок против датской теннисистки Клары Таусон откроет игровой день на центральном корте в 14:00 по киевскому времени



Дата рождения: 15/05/2000 (24 года)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 01.02.2025): 241/174

Призовые за карьеру: $5,031,330



Дата рождения: 21/12/2002 (22 года)

Место рождения: Копенгаген, Дания

Рост: 182 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2025 – Auckland; 2021 – Lyon, Luxembourg)

Высший рейтинг WTA: 33 (07/02/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 01.02.2025): 234/104

Призовые за карьеру: $2,644,249

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H2H: 1-0

2022 | Дубай (WTA 1000) | Хард | QRF | Ястремская – 7:5, 5:7, 6:2

Путь на турнире

Даяна Ястремская

R1: Лучия Брондзетти (Италия, №66) 7:6(6), 7:5

R2: [Q] Антония Ружич (Хорватия, №168) 7:5, 6:1

QF: [3] Мария Саккари (Греция, №31) 7:5, 6:0

Клара Таусон

R1: Ангелина Калинина (Украина, №48) 6:3, 6:3

R2: Сорана Кырстя (Румыния, №70) 6:2, 6:4

QF: Анна Блинкова (-, №83) 6:4, 6:3

История на турнире

Даяна Ястремская – 1/3 | Ястремская четвертый раз играет на турнире в Линце и впервые сыграет в 1/2 финала.

Клара Таусон – 6/3 | Таусон третий год подряд выступает на турнире в Линце и впервые дошла до полуфинала.

Выступления на харде (на 01/02/2025):

Даяна Ястремская – 140/108 (7/3 в этом году)

Клара Таусон – 160/66 (3/5 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фавориткой матча Клару Таусон и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,45. На победу Даяны Ястремской предлагается коэффициент – 2,54 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Линце)

Даяна Ястремская – 4/3

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 500 – 0/1 | Брисбен – R1

WTA 250 – 2/1 | Хобарт – 1/4

Клара Таусон – 7/1

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 250 – 5/0 | Окленд – ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Даяна Ястремская – В, В, В, П, В

Клара Таусон – В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Даяна Ястремская – 2/1 | Ястремская впервые, после победы над Таусон в 2022 году, сыграет против теннисистки из Дании.

Клара Таусон – 6/8 | Таусон в первом круге турнира в Линце победила Ангелину Калинину и это был ее первый матч против теннисистки из Украины с 2023 года.

• Даяна Ястремская проведет 220-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 106 побед (48%);

• Клара Таусон проведет 110-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 60 побед (55%);

• Даяна Ястремская 9-й раз сыграет в полуфинале турнира WTA и будет бороться за свой 6-й финал. Последний раз в финале турнира WTA Даяна сыграла в феврале 2022 года в Лионе.

• Клара Таусон 5-й раз сыграет в полуфинале турнира WTA. Она пока ни разу не проигрывала на этой стадии соревнований. В этом году Таусон завоевала титул в Окленде.

Победительница этого матча получит 87 825 евро призовых и 325 рейтинговых очков. Проигравшая – 51 305 евро призовых и 195 рейтинговых очков.

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