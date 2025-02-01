Даллас проиграл Детройту, Сан-Антонио разгромил Милуоки в регулярном чемпионате НБА

Финикс с разницей в 25 очков триумфовал над Голден Стэйт

В ночь на 1 февраля состоялись семь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс — Даллас Маверикс — 117:102 (28:32, 34:26, 31:27, 24:17)

Шарлотт Хорнетс — Лос-Анджелес Клипперс — 104:112 (23:23, 25:30, 29:34, 27:25)

Торонто Рэпторз — Чикаго Буллз — 106:122 (27:30, 23:25, 24:33, 32:34)

Филадельфия 76ерс — Денвер Наггетс — 134:137 (36:38, 33:35, 31:30, 34:34)

Нью-Орлеан Пеликанс — Бостон Селтикс — 116:118 (34:31, 19:28, 33:32, 30:27)

Сан-Антонио Сперс — Милуоки Бакс — 144:118 (35:35, 35:36, 45:30, 29:17)

Голден Стэйт Уорриорз — Финикс Санз — 105:130 (27:30, 24:32, 28:36, 26:32)

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