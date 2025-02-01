ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Претендент на чемпионский титул в хевивейте Джозеф Паркер высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Это был близкий бой, я это видел собственными глазами. Возможно я немного предвзято оцениваю этот бой, ведь Тайсон мой близкий друг. Судьи на этот раз решили, что Усик больше доминировал. Первый бой также был захватывающим. Оба бойца делали свои вещи и также пропускали удары. Это все-таки бокс», – сказал Паркер.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua