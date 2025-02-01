Воробей: Если латышей не обыгрывать, то кого? Если бы Динамо еще латыши обыграли, то это был бы крах

Экс-форвард – о финише киевлян в еврокампании

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Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей оценил победу "Динамо" над РФШ в Лиге Европы.

“Результат положительный. Слава Богу, что выиграли и хотя бы одержали первую победу. Да, можно сказать, что киевляне хлопнули дверью. Но если латышей не обыгрывать, то кого тогда обыгрывать? Если бы нас еще латыши обыграли, это был бы вообще крах. Все уже ждали этой победы. Другой вариант не воспринимался”.

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“В общем, игру Пихаленка надо выделить. Я думаю, что он найдет свою игру в "Динамо". Просто тренерскому штабу нужно доверять этому футболисту. И к нему нужен подход. Пихаленок – очень талантливый футболист с хорошим видением поля и хорошо работающей головой. У него хорошая техника и передача. Очень сильный игрок. Если у Александра будет постоянная игровая практика, то команде это будет только на руку”, – убежден Воробей.

6 февраля "Динамо" будет играть в спарринге со "Шкендией".

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