Линц. Сёстры Киченок проведут первый за девять месяцев совместный финал в Туре

Украинские теннисистки выиграли свой полуфинальный матч на турнире WTA 500 в Австрии



Линц, Австрия • 27 января – 2 февраля • хард (зал) • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина, 3) – Анна Данилина/Ирина Хромачёва (Казахстан/-, 2) 6:4, 6:0

Людмила и Надежда Киченок впервые с апреля прошлого года вместе сыграют в решающем матче. Тогда украинки дошли до финала на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Сёстры Киченок ранее семь раз вместе играли в финале на турнирах WTA. В их активе четыре совместных трофея: Шэньчжэнь-2015, Флорианополис-2016, WTA Elite Trophy-2018 и Таллинн-2022.

Следующие соперницы украинок определятся в субботу в противостоянии Катержина Синякова/Чжан Шуай (Чехия/Китай, 1) – Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия, 4).

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