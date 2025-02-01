В Альберт-парке изменили конфигурацию шестого поворота

Организаторы Гран При Австралии рассказали об изменении трассы в шестом повороте Альберт-парка, где не раз происходили опасные аварии.

Проблема была в том, что после удара о барьер повреждённые машины вылетали на трассу и врезались в стену с противоположной стороны.

В прошлом году там выбыли из борьбы двое гонщиков. В первой пятничной тренировке Алекс Элбон приложил машину сначала об одну стену, потом о другую, так что восстанавливать было нечего – его напарника Логана Сарджента сняли с Гран При, собрав на его шасси машину для Алекса. Вторым пострадавшим был Джордж Расселл, серьёзно разбивший машину в гонке.

Предлагалось несколько вариантов решения этой проблемы, но организаторы нашли и согласовали с FIA свой вариант, о чём Том Моттрам, главный специалист по мероприятиям Australian Grand Prix Corporation, рассказал австралийскому сайту Speedcafe.

Том Моттрам: «Изменения конфигурации трассы в 6-м повороте стали самыми масштабными для нас в этом году. При взгляде из кокпита в его правой части всё осталось по-прежнему, а слева появился широкий поребрик с отрицательным уклоном, чтобы на нём не было ускорения.

Искусственный газон за поребриком удалён, барьеры TecPro перестроены, мы сгладили сужение, чтобы избежать инцидентов с отскоком на трассу, которые мы видели.

Мы могли бы значительно замедлить шестой поворот, полностью изменив апекс, но при этом он перестал бы быть интересным. В 2026-м машины станут медленнее после смены регламента, не особенно хотелось вносить столь серьёзные изменения на один сезон, но безопасность превыше всего».

Гран При Австралии в этом году станет первой гонкой сезона и пройдет с 13 по 16 марта.

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