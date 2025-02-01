Названы два следующих соперника Джошуа. Фьюри там нет

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Известный британский супертяжеловес Дерек Чисора нашел соперника для бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. Чисора считает, что следующим оппонентом ЭйДжея должен стать экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер.

«Если Фьюри не вернется, то Джошуа надо летом драться с Уайледром. Затем он должен провести реванш с Дюбуа. Джошуа хочет стать трехкратным чемпионом мира. Его надо к этому подтолкнуть», – отметил Чисора.

Ранее сообщалось, что Турки Аль-Шейх нашел для Энтони Джошуа замену вместо боя с Тайсоном Фьюри. Это топовый мегафайт.

sport.ua