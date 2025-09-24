Янник Синнер: “Сейчас количество ошибок в моей игре действительно немного выше, но я надеюсь, что со временем это принесет положительный результат”

Вторая ракетка мира Янник Синнер пообщался с медиа накануне старта турнира ATP 500 в Пекине, где в прошлом году дошел до финала



– Как вы себя чувствуете физически и ментально накануне старта в Пекине? Какие у вас ожидания от этой недели?

– Это замечательно снова вернуться на турнир. После US Open мое тело в хорошей форме. Ментальное состояние тоже хорошее. Я немного отдохнул после Нью-Йорка.

Мы готовимся как можно лучше к турниру. Конечно, первый круг никогда не бывает простым, так что посмотрим, что я смогу показать завтра. В любом случае, я очень рад снова играть. Надеюсь, что смогу показать качественный теннис. Мы с командой стараемся подготовиться максимально хорошо. Я действительно с нетерпением жду возможности снова сыграть здесь, в Китае, и посмотрим, как оно пойдет.

– На прошлой неделе на Кубке Лейвера Роджер Федерер в подкасте Энди Роддика предположил, что турниры могли бы менять скорость покрытий, чтобы создавать другие условия для конкуренции и заставлять таких игроков, как вы или Карлос, адаптироваться на ходу. Поддержали бы вы такую идею? Согласны ли вы, что сейчас большинство турниров проходит в схожих условиях?

– Думаю, у нас есть три больших различия в покрытиях – хард, грунт и трава, так было всегда. Хардовые покрытия порой действительно похожи. Иногда случаются небольшие изменения. Например, Индиан-Уэллс немного отличается, потому что там мяч отскакивает очень высоко, и взаимодействие с покрытием ощутимо другое.

Но в остальном мы имеем более или менее одинаковые игровые ситуации на корте. Так уже давно. Не знаю, изменится ли что-то. Я всего лишь игрок, который пытается адаптироваться как можно лучше. И думаю, что у меня это неплохо получается. А будущее покажет, будут ли какие-то изменения на турнирах.



– Возвращаясь к US Open. После финала вы откровенно говорили о том, что хотите добавить непредсказуемости в свою игру. Карлос сказал, что даже имел тренировочный блок, посвященный тому, чтобы лучше подготовиться именно к вашей игре. Как долго вы думали о том, где находится ваш теннис по сравнению с Карлосом и что именно нужно совершенствовать – еще до финала в Нью-Йорке?

– Знаете, ситуация в этом году для меня была непростой, начиная с великолепного старта в Австралии. А дальше уже случилось то, что случилось.

Я сыграл не так много турниров, если честно. Это только мой восьмой старт в сезоне – это немного, учитывая, что год уже подходит к концу.

В то же время мы много думали над финалом. Мы работаем над новыми вещами, меняем много мелких деталей. Сейчас количество ошибок в моей игре действительно немного выше, но я надеюсь, что со временем это принесет положительный результат. Это только вопрос времени. Посмотрим, сколько его понадобится. Не знаю, насколько смогу применить все это в матчах, потому что тренировка это одно, а настоящий матч – другое.

Сейчас я очень мотивирован. Приятно работать над новыми вещами. Потом посмотрим, к чему это приведет. Мы всегда стараемся двигаться вперед. Один шаг вперед всегда лучше, чем два назад. Так что посмотрим, что из этого получится.

– К вашей команде недавно присоединился Алехандро Резникофф в качестве постоянного физиотерапевта. Какие самые большие изменения или улучшения вы заметили в своей подготовке к турниру в Пекине?

– Если честно, конкретных изменений нет. На корте мы меняем многое, а вне корта все более-менее так же.

Он очень опытный физиотерапевт, работал в туре более 15 лет. Раньше тоже сотрудничал с теннисистами. Так что у него огромный опыт. Он также уважает то, как мы работаем в команде. Это не так, что он пришел и начал все менять. Если видит, что есть что-то, что может помочь моему телу, он помогает. Так это и работает.

Конечно, это тоже требует времени. Раньше я иногда работал с ним, когда у меня не было собственного физиотерапевта. Теперь он полностью со мной – и для меня это большая привилегия. Он невероятно опытен. Также он очень честный, добрый и приятный человек. Так что все идет в правильном направлении.

В первом круге турнира АТР 500 в Пекине Янник Синнер сыграет против хорвата Марина Чилича.



btu.org.ua