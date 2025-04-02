Марракеш. Майхшак впервые с 2022 года вышел в четвертьфинал, Боржеш одержал волевую победу во втором круге

На турнире ATP в Марокко известны первые участники четвертьфинальной стадии



Марракеш, Марокко • 31 марта – 6 апреля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Маттео Берреттини (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Александр Мюллер (Франция, 3) – Уго Дельен (Боливия) 6:7(5), 6:1, 6:4

Камил Майхшак (Польша, Q) – Йеспер де Йонг (Нидерланды) 7:6(3), 6:1

Роберто Карбальес Баэна (Испания, 5) – Отто Виртанен (Финляндия) 6:4, 6:4

Нуну Боржеш (Португалия, 4) – Рафаэль Колиньон (Бельгия) 6:2, 3:6, 7:6(0)

Камил Майхшак впервые с сентября 2022 года вышел в четвертьфинал турнира ATP. В целом для польского теннисиста это будет пятый четвертьфинал в карьере и второй на грунтовом покрытии. За свой второй полуфинал в Туре Майхшак будет бороться с Александром Мюллером. Для игроков это будет первая встреча.

Роберто Карбальес Баэна четвертый сезон подряд сыграет в четвертьфинале турнира в Марракеше. Отметим, что два года назад он выиграл титул, а в предыдущем сезоне дошел до финала. Дальше испанец попробует сравнять счет в личных встречах с Нуну Боржешем, которому проиграл в 2021 году в Эшториле.

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