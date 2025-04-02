Сенсации и драмы. Топ-5 огненных финалов чемпионатов Украины по хоккею

Решающий матч финала-2011. Нападающий Донбасса Бабинец забрасывает Соколу в то время, когда на льду находились тренеры нынешних финалистов – Шахрайчук и Срюбко

Сегодня, 26 марта, в Киеве стартует первый матч финальной серии плей-офф до четырех побед в чемпионате Украины по хоккею между «Киев Кэпиталз» и «Кременчугом». Опыт предыдущих лет демонстрирует, что такие противостояния максимально непредсказуемы и драматичны, полны самых сногсшибательных сценариев. В этом материале Sport.ua выделяет топ-5 финальных серий предыдущих чемпионатов Украины, запечатлевшихся в памяти больше всего. Напомним также, что более-менее полноценные чемпионаты Украины начали проводиться только со второго десятилетия 2000-х. Итак, начинаем согласно хронологии.

2011-й. Сокол (Киев) – Донбасс (Донецк) – 0:2

В преддверии финала киевляне выглядели безоговорочными фаворитами. Да, «Донбасс» выиграл регулярный чемпионат, но за «Сокол» в нем не выступали все главные звезды, игравшие в Открытом чемпионате беларуси. В плей-офф киевляне играли в боевом составе – голкиперы Константин Симчук и Игорь Карпенко, защитники Вячеслав Тимченко, Сергей Климентьев, Андрей Срюбко, Денис Исаенко, нападающие Виталий Литвиненко, Вадим Шахрайчук, Александр Матвийчук, Роман Сальников, Дмитрий Цыруль, Артем Бондарев. Все это – люди, много лет выступавшие с национальной сборной в топ-дивизионе чемпионата мира.

А с другой стороны – «Донбасс» с гораздо более скромным подбором исполнителей. Да, с сильнейшим белорусским голкипером Степаном Горячевских, с защитником сборной Украины Дмитрием Толкуновым и нападающим Александром Бобкиным. Но большинство хоккеистов донецкого клуба были экс-хоккеистами «Сокола», которых в разное время забраковал наставник команды Александр Сеуканд. Один из таких – к тому времени 23-летний Сергей Бабинец, которому суждено было стать героем серии до двух побед.

Первый матч в броварском «Терминале» «Донбасс» выиграл 1:0. Единственную шайбу в ворота Симчука забросил на 49-й минуте Игорь Шаманский. Горячевских отыграл матч «на ноль» и серия переехала в Донецк. В том матче «Сокол» усилиями Романа Малова во втором периоде повел в счете, но «Донбасс» отыгрался как раз благодаря шайбе Бабинца. В самом начале третьего периода Сергей Климович вывел хозяев вперед, а окончательно вопрос о победителе сняла шайба Павла Борисенко в пустые ворота.

«В то время многие воспринимали намерения «Донбасса» стать чемпионами скептически, – вспоминал Сергей Бабинец в интервью Sport.ua. – Но в ходе первого сезона мы усилились сильными легионерами, известными украинскими игроками калибра Александра Бобкина, Евгения Пастуха, Дмитрия Толкунова. Из Казахстана вернулся Роман Благой. Тренер Александр Куликов создал сильный, сплоченный коллектив. Лидером команды был капитан Дмитрий Исаенко. У нас была настоящая банда. Переиграв в финале «Сокол», меня были двоякие чувства, ведь я воспитанник киевлян, однако был доволен, что смог доказать Сеуканду, что могу что-то. В нас никто не верил, но мы смогли принести «Донбассу» первое в его истории чемпионство».

2012-й. Донбасс (Донецк) – Сокол (Киев) – 4:2

Чемпионат Украины-2011/12 до сих пор вспоминают как самый сильный по подбору исполнителей и самый конкурентный в истории. К тому времени победы «Донбасса» уже не удивляли никого. Владелец клуба Колесников не жалел материальных ресурсов. И хотя основная команда донетчан тогда играла в российской высшей лиге, тот состав, который был представлен в Профессиональной хоккейной лиге дома, выглядел не просто боеспособным, а звездным: вратари Горячевских и Вадим Селиверстов, защитники Дмитрий Толкунов, Владимир Алексюк, Алексей Тезиков, Александр Победоносцев, нападающие Андрей Михнов, Олег Шафаренко, Александр Матерухин, Юрий Кошкаров, Вадим Аверкин, уже упоминавшиеся Дмитрий Исаенко, Бондарев, Бобкин, Бабинец, сильные российские легионеры.

Правда, состав «Сокола», который тогда возглавлял Александр Годынюк, выглядел мощнее. Достаточно сказать, что лидером команды был чемпион мира-1993, бронзовый призер Олимпиады-2002 кацап Андрей Николишин, приехавший в Украину после десяти сезонов в НХЛ. Кроме того, играл за киевлян еще один русак Александр Харитонов, которого на чемпионате мира-2006 сломал Александр Бобкин. В том сезоне вернулся в «Сокол» даже, возможно, самый сильный хоккеист Украины того времени Константин Касянчук. Добавьте к ним опытных Симчука с Карпенко, Климентьева, Тимченко, Юрия Лясковского, Матвийчука, Шахрайчука, Валентина Олецкого, Александра Яковенко и поймете, почему шансы «Донбасса» накануне расценивались похуже.

Но «Донбасс» выиграл оба выездных поединка в Броварах, открывавших серию – 4:3 и 4:2. Эти матчи сопровождались большим количеством драк, были полны ненависти и на поле, и на трибунах. На выезде «Соколу» удалось сократить разрыв, выиграв третий матч 4:0. Шатаут в актив тогда записал Игорь Карпенко, а первые две шайбы забросили Шахрайчук и Сергей Черненко, которые сегодня выведут в качестве тренера и капитана на матч против «Кременчуга» «Киев Кэпиталз».

А в 2012-м самым сумасшедшим оказался четвертый матч серии, который «Донбасс» выиграл 7:5. Российский нападающий Кошкаров сделал в нем хет-трик. После этого «Сокол» еще раз отыгрался в Броварах, но в шестой игре серии на сожженной москалями через некоторое время в ходе войны арене «Дружба» в Донецке «Донбасс» уже своего не отдал – 5:0 с дублем того же Кошкарова.

«Из общения с ребятами, которые тогда выступали за донетчан, знаю, что как для украинского хоккея они получали сумасшедшие деньги, – вспоминал в интервью Sport.ua голкипер киевлян Константин Симчук. – В других клубах такого не было никогда. Однажды, когда «Донбасс» приехал играть против «Сокола-2», им за победу пообещали 200 тысяч долларов на команду. Думаю, с помощью материальных стимулов и благодаря грамотной подготовке тренер Александр Куликов тогда сумел настроить наилучшим образом прежде всего молодых хоккеистов. Благодаря совокупности факторов эта компания тогда сподобилась на чудо. Мы проиграли, хотя по именам были гораздо лучше».

2015-й. Кременчуг – АТЕК (Киев) – 1:2

В целом, это была пародия на чемпионат, который Федерация хоккея Украины во главе с Анатолием Брезвиным провела меньше, чем за два месяца, с участием четырех команд. После начала войны на востоке Украины прекратили существование сильнейшие команды того времени – киевские «Сокол», «Беркут» и «Компаньон», а также донецкий «Донбасс». Но хоть какой-нибудь национальный чемпионат проводить надо, чтобы сборные были допущены к чемпионату мира. Так что его и провели.

При всей искусственности, финальная серия до двух побед получилась достойной и памятной. Ее явным фаворитом был лучше укомплектованный «Кременчуг», который и победил в первом матче в Киеве 4:2. На второй поединок в Кременчуге хоккеисты АТЕКа поехали в день матча. Перед тем, как отправиться на каток, решили пообедать в ресторане, который находился на въезде в город. Но в обслуживании гостям отказали, поскольку готовились к вечернему пиру, заказанному… в честь чемпионства местной хоккейной команды, которую тренировал Дмитрий Пидгурский.

Но в тот день празднование пришлось отложить на следующий день после того, как Тарас Бега, Павел Дворецкий и Сергей Супрун забросили Эдуарду Захарченко, защищающему ворота «горожан» и ныне, три шайбы и АТЕК победил 3:2. А 4 апреля произошла драма: после гола Олега Благого и дубля Дворецкого АТЕК в третьем периоде повел 3:2. На заключительных минутах Артур Лысак перевел игру в овертайм. А там, за две минуты до завершения мощным броском от синей линии забил белорусский защитник Евгений Кривомаз.

«Жека дал от синей под перекладину, шайба выскочила в поле и «Кременчуг» побежал в контратаку. Но мы попросили просмотр видеоповтора. Который судьи смотрели минут пять, куда-то звонили. И все же вынуждены были зафиксировать взятие ворот. Эта наша победа показала, что в спорте ничего невозможного не бывает. За то чемпионство мы не получили никаких премиальных, но все, кто видел этот матч, вспоминают его поныне. Это, пожалуй, ценнее любых материальных благ», – вспоминал в интервью Sport.ua Тарас Бега.

Интересно, что история с заказанным рестораном не научила «Кременчуг» ничему. Уже в этом году, в ходе полуфинальной серии с «Соколом», когда «горожане» повели 3:0, ресторан был заказан в тот вечер, когда проводился четвертый поединок. Доиграть матча тогда не удалось из-за масштабной воздушной тревоги. «Сокол» вел 1:0, впереди был еще период игрового времени. Отменять празднование никто не стал. На следующий день киевляне довели игру до победы (3:1), выиграли в овертайме пятый матч дома и вернули серию в Кременчуг во второй раз. Где в равной борьбе все же уступили. Впрочем, камбэк был очень близко.

2020-й. Донбасс (Донецк) – Кременчуг – 3:4

Эта серия, которая из-за ковидных ограничений состоялась только в октябре, после длительной паузы, стала, пожалуй, самой сумасшедшей в истории. До нее «Кременчуг» проигрывал в пяти плей-офф подряд, причем трижды в финале – упоминавшемуся выше АТЕКу и дважды «Донбассу». В преддверии этого противостояния фаворитами тоже считались донетчане. Утвердившиеся в этом статусе, когда одержали две стартовые победы в овертаймах на выезде. Причем в первом матче «Кременчуг» усилиями Дмитрия Созонова отыгрался за шесть секунд до завершения основного времени, но пропустил от нынешнего лидера «Сокола» Виктора Захарова уже на третьей минуте овертайма. Тот матч завершился 4:5, а следующий – 3:4 и там тоже «Кременчуг» проиграл, отыгравшись со счета 0:2.

В Дружковку «горожане» ехали обреченными, но вернули надежду, когда выиграли 1:0 благодаря шайбе, которую за две минуты до завершения основного времени в меньшинстве провел Всеволод Толстушко. В следующем поединке «Кременчуг» одержал вторую сухую победу подряд (на этот раз – 3:0), второй шатаут записал в актив российский голкипер Вячеслав Новицкий.

Обмен выездными победами продолжился и дальше: сначала «Донбасс» благодаря дублю Никиты Буценко выиграл 3:2 в Кременчуге, а затем «Кременчуг» – 2:1 в Дружковке.

В итоге судьба титула решалась в кременчугском «Айсберге». В нем команды быстро забросили друг другу по две шайбы, а затем более полуматча играли максимально осторожно. В конце концов судьба чемпионства решилась в овертайме, на 77-й его минуте. Победный гол организовали два москаля: Егор Серанов бросил, российский голкипер «Донбасса» Илья Андрюхов отбил шайбу, а еще один кацап Николай Киселев добил ее в сетку – 3:2.

2023-й. Кременчуг – Сокол – 2:3

Это, 14-е в истории чемпионство «Сокола», безусловно, стало самым драматичным и памятным среди остальных. До последнего вообще не было известно, будет ли проводиться в условиях полномасштабной войны чемпионат Украины вообще и будет ли в нем возрожденный после шестилетней паузы «Сокол» в частности. Но в итоге тренеры Константин Симчук и Артем Бондарев в последний момент собрали в «Соколе» немало опытных хоккеистов, часть из которых возобновила карьеры после длительных пауз. Речь об защитнике Артеме Евсейчике, нападающих Валентине Алексюке, Игоре Слюсаре, Артеме Бондареве, который стал играющим тренером в ходе сезона, а также о Сергее Бабинце, который не играл целый год и еще до начала полномасштабки объявил о завершении карьеры в связи с травмой колена. Кроме того, выступал, но имел свободный график тренировок Роман Благой.

Бабинца тренерский штаб ставил в тройке с капитаном команды, центрфорвардом Вадимом Мазуром и другим старым знакомым по «Донбассу» и «Мариуполю» Владимиром Чердаком. И именно это трио вместе с голкипером Богданом Дьяченко и решило судьбу чемпионства.

Интересно, что в регулярном чемпионате «Сокол» выглядел неубедительно, стал лишь третьим, проиграв «Кременчугу» пять матчей из шести. Но в плей-офф была другая история. Финальная серия до трех победам началась для «Сокола» с выездного поражения 4:5 в овертайме. Судьбу этого матча решил гол Богдана Середницкого, нападающего, забросившего в октябре 2020-го первую официальную шайбу возрожденного «Сокола». Впрочем, следующую встречу «Сокол» выиграл 1:0 благодаря тому, что блестяще в воротах играл Богдан Дьяченко, а единственную шайбу в начале третьего периода забросил Алексей Янишевский.

В следующих двух матчах в Киеве команды обменялись победами 4:2. Причем третий, выигранный «Соколом», завершился скандалом. Открывший счет 17-летний воспитанник школы «Сокола» Максим Жеребко в конце матча стал соучастником истории, которую обсуждали еще долго. Защитник «Кременчуга» Филипп Матвиенко перед глазами судьи Андрея Кичи наступил Жеребко на ногу коньком, но вообще не был наказан. После этого эпизод рассматривал Апелляционный комитет ФХУ во главе с Олегом Лусканем. И дисквалифицировал… обоих хоккеистов. Жеребко, рисковавший получить серьезную травму – «за провокацию». С тех пор у Максима есть две прозвища – Жереб и Провокатор. Оба хоккеиста тогда пропустили решающий, пятый матч финальной серии.

Эта сумасшедшая серия не могла завершиться банальной победой одной из команд. Судьбу решающего пятого матча решила шайба, которую нападающий Сергей Бабинец забросил в конце второго овертайма. На часах было далеко за 22:00 и диктор на арене «Айсберг» как раз успел сообщить, что в случае, если второй дополнительный период завершится без голов, из-за наступления комендантского часа матч будет доигрываться на следующий день. Впрочем, через какие-то мгновения Владимир Чердак и Бабинец организовали чемпионскую комбинацию. Сергей получил звание MVP плей-офф. А рядом с ним стоило выделить голкипера Богдана Дьяченко, который в плей-офф записал в актив три шатаута, в том числе два – в финальной серии.

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