И это не красная?! ВИДЕО, как защитник Эвертона бросился в ноги хавбеку Ливерпуля

Спорное решение, относительно цвета карточки, возникло в матче Ливерпуля против Эвертона.
На 11-й минуте игры защитник Джеймс Тарковски бросился в ноги полузащитнику мерсисайдцев Алексису Мак Аллистеру. Судья дал желтую карточку, потому что подумал, что игрок сначала сыграл в мяч.
Даже была проверка VAR, на которой проверяли потенциальную красную карточку. Но Пол Тирни решил ограничиться желтой.
К счастью, Мак Аллистер смог продолжить игру и Тарковски получил первое предупреждение.
Видео момента
Первый тайм закончился без голов.