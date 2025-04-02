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Футбол

И это не красная?! ВИДЕО, как защитник Эвертона бросился в ноги хавбеку Ливерпуля

И это не красная?! ВИДЕО, как защитник Эвертона бросился в ноги хавбеку Ливерпуля

    • Спорное решение, относительно цвета карточки, возникло в матче Ливерпуля против Эвертона.

    На 11-й минуте игры защитник Джеймс Тарковски бросился в ноги полузащитнику мерсисайдцев Алексису Мак Аллистеру. Судья дал желтую карточку, потому что подумал, что игрок сначала сыграл в мяч.

    Даже была проверка VAR, на которой проверяли потенциальную красную карточку. Но Пол Тирни решил ограничиться желтой.

    К счастью, Мак Аллистер смог продолжить игру и Тарковски получил первое предупреждение.

    Видео момента

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    • Первый тайм закончился без голов.

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