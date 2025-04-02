Теренс Кроуфорд назвал трех боксеров, которые сейчас лучше Усика

Известный американский боксер Теренс Кроуфорд назвал свой рейтинг лучших бойцов современности. Объединенного чемпиона супертяжелого веса украинца Александра Усика Кроуфорд поставил на четвертую строчку, а себя – на первую.
Рейтинг лучших боксеров планеты независимо от весовой категории по версии Кроуфорда:
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Сауль Альварес
- Александр Усик
- Джервонта Дэвис
Ранее звездный американский боксер Теренс Кроуфорд критически высказался о чемпионе мира в легком весе по версии WBA Джервонте Дэвисе.