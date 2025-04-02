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Бокс

Теренс Кроуфорд назвал трех боксеров, которые сейчас лучше Усика

Теренс Кроуфорд назвал трех боксеров, которые сейчас лучше Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Известный американский боксер Теренс Кроуфорд назвал свой рейтинг лучших бойцов современности. Объединенного чемпиона супертяжелого веса украинца Александра Усика Кроуфорд поставил на четвертую строчку, а себя – на первую.

Рейтинг лучших боксеров планеты независимо от весовой категории по версии Кроуфорда:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Наоя Иноуэ
  3. Сауль Альварес
  4. Александр Усик
  5. Джервонта Дэвис

Ранее звездный американский боксер Теренс Кроуфорд критически высказался о чемпионе мира в легком весе по версии WBA Джервонте Дэвисе.

sport.ua

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