Теренс Кроуфорд назвал трех боксеров, которые сейчас лучше Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Известный американский боксер Теренс Кроуфорд назвал свой рейтинг лучших бойцов современности. Объединенного чемпиона супертяжелого веса украинца Александра Усика Кроуфорд поставил на четвертую строчку, а себя – на первую.

Рейтинг лучших боксеров планеты независимо от весовой категории по версии Кроуфорда:

Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Сауль Альварес Александр Усик Джервонта Дэвис

Ранее звездный американский боксер Теренс Кроуфорд критически высказался о чемпионе мира в легком весе по версии WBA Джервонте Дэвисе.

sport.ua