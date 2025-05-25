Невероятный перфоманс. Перспективный супертяж уничтожил соперника в Глазго

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

24 мая на арене «The SSE Hydro» в шотландском Глазго проходит вечер бокса от промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

В главном карде состоялся поединок супертяжелого веса (свыше 90,7 кг) между непобежденным британцем Мозесом Итаумой (11–0, 9 КО) и американцем Майклом Балогуном (21–1, 16 КО).

Итаума считается одним из самых перспективных и зрелищных супертяжей современности, а из-за стиля боксера часто называют «новым Майком Тайсоном».

Балогун пытался показать свой лучший бокс, но 20-летний британец показал, что он находится на другом уровне. Мозес за два раунда отправил оппонента трижды в нокдаун и заставил рефери остановить бой. Невероятный перфоманс!

Мозес Итаума (Великобритания) – Майкл Балогун (США) – TKO 2/10

sport.ua