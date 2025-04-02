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Футбол

Все решится во второй встрече кубкового полуфинала. Милан – Интер 1:1. Обзор матча

Все решится во второй встрече кубкового полуфинала. Милан – Интер 1:1. Обзор матча

    • В первом тайме соперники создали одинаковое количество моментов, но "змеи" действовали с позиции первого номера (владение 62%). Сразу после перерыва "дьяволы" вышли вперед. Но подопечные Индзаги только увеличивали давление на чужие ворота и закономерно сравняли счет.

    Второй поединок состоится 23 апреля.

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    • Смотрите обзор первого матча ½ финала Кубка Италии

    Милан. Стадио Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)

    Милан – Интер 1:1

    Голы: Эбрахам, 47 – Чалханоглу, 67

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