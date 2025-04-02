Ярослав ПАНЧЕНКО: Забил 6 голов на уколах и нацелен на титул для Кэпиталз

Ярослав Панченко (№29)

В среду в украинском клубном хоккее стартует главное событие года – финал плей-офф. В борьбе за 30-килограммовый драгоценный трофей поспорят «Киев Кэпиталз» и «Кременчуг». Накануне игры №1 в столице (26 марта) сайт Sport.ua пообщался с лучшим бомбардиром «Кэпиталз» в регулярной части и плей-офф – 23-летним нападающим Ярославом Панченко.

– Ярослав, игровая пауза между последней встречей «Кэпиталз» в полуфинале и первым матчем в финале против «Кременчуга» составила 11 дней! Что-то поменялось за это время в коллективе?

– Поднялось настроение, в команде стало больше заросших игроков, потому что в плей-офф хоккеисты не бреются (улыбается). Больше никаких изменений не произошло, так как мы стараемся не спугнуть фарт и работаем по заданной ранее программе. Как-никак с учетом регулярного чемпионата мы выдали серию из 11 побед подряд и сейчас все сфокусированы на том, чтобы ее продолжить и выиграть в финале!

– Как команда работала и восстанавливалась на этом отрезке?

– После возвращения из Одессы тренерский штаб дал нам два выходных освежить голову, после чего мы снова все вместе собрались и окунулись в рабочий процесс: регулярные тренировки на земле и льду проходили с еще большим вдохновением и, думаю, мы подошли к финалу в оптимальных кондициях.

– Ваша команда быстро убрала с пути в финал «Шторм». В чем секрет такого стремительного прорыва?

– Тактика, эффективная работа тренерского штаба и самоотдача игроков, которые выложились без остатка. Временами приходилось терпеть, чтобы потом переломить ход встречи и ребята справились со своими задачами.

– Кто из партнеров произвел впечатление в полуфинальном противостоянии?

– Все отбарабанили на 100 процентов, чтобы в раздевалке было не стыдно смотреть друг другу в глаза. Да, в какой-то игре лучше себя проявила первая пятерка, в какой-то – вторая и т.д. Кого-то одного не могу выделить, но мне кажется, что переломным моментом следует считать гол нашего капитана Сергея Черненко в овертайме второй игры со «Штормом». А еще мне запомнился последняя шайба Севастьяна Карпенко в игре №4 за три минуты до конца. Там, конечно, блестящий пас Никиты Олейника получился, но и в завершении тоже надо было исполнить – Сева это прекрасно сделал!

– Со стороны кажется, что и легионеры «Кэпиталз» оказались настоящими джокерами в дуэли со «Штормом».

– Ну, их важную роль в победах никто не приуменьшает. Канадо-китайский форвард Сэм Ху забил четыре шайбы в полуфинальном раунде, в том числе важнейший гол в меньшинстве во второй игре. Ху – необычно работоспособный хоккеист и он явное открытие в нашем чемпионате. Огромная заслуга в наших успехах лежит и на плечах вратаря Радека Хааса, который присоединился к нам в конце сезона после отъезда американца Ника Вилардо. Кстати, Вилардо выходил на связь: бывший вратарь поддерживает контакты с некоторыми игроками «Кэпиталз» и поздравлял команду с выходом в финал.

– Удивлен, как завершилась серия в другой паре: «Сокол» – «Кременчуг»?

– Неожиданная развязка, поскольку «Сокол» был действующим чемпионом и выиграл регулярный сезон! Я – воспитанник «Сокола», мои симпатии были на стороне киевской команды, но ребята из «Кременчуга» проявили бойцовские качества и забрали два первых матча в столице, тем самым сделав серьезную заявку на выход в финал.

– Впереди у «Кэпиталз» битва за золото с «Кременчугом». Какие ожидания?

– Будем выходить и побеждать! Это первый финал в истории клуба и хотелось бы написать чемпионскую историю уже в этом сезоне. Приложим для этого максимум усилий.

– Что ты думаешь про силу «Кременчуга»?

– Впечатляет атакующий потенциал. У них много мастеровитых игроков, которые хорошо видят площадку, умеют отдать роскошный пас или самостоятельно забить. На этом нам нужно будет акцентировать свое внимание.

– На что будет сделана ставка «Кэпиталз» в игре №1? Ошеломляющее начало с прицелом на быстрый гол?

– Главное – не дать сопернику фору, то есть, не пропустить. А впереди шансы обязательно появятся. Нужно только свои моменты реализовать. Думаю, в первые пять минут команды будут больше присматриваться друг к другу, а там игра покажет кто кого.

– «Киев Кэпиталз» затратил намного меньше сил перед решающими битвами за чемпионские титул. В этом преимущество вашей команды перед «Кременчугом»?

– Не угадаешь. С одной стороны, мы должны быть свежее и энергичнее на льду, но в то же время существует и обратная сторона медали – игровой тонус. В этом разрезе преимущество у соперника.

– По личным встречам в сезоне-2024/25 «Киев Кэпиталз» оказался сильнее «Кременчуга»: 4–2. Стало быть, команда Вадима Шахрайчука – фаворит финала?

– Стадия плей-офф – это отдельная история, не сравнимая с регулярной частью. «Сокол» тоже был впереди по личным встречам с «Кременчугом» (5–1), но в полуфинале все закончилось в пользу «кременчужан». В плей-офф слабых соперников нет. Нужно выходить на каждую игру, как на последний бой.

– Какой из шести сезонных матчей против «Кременчуга» запомнился больше других?

– Последний киевский. Мы тогда вели 2:0, но в концовке противник отыгрался. Все решилось в нашу пользу в серии буллитов. Очень непростой матч выдался, впрочем, как и все против «Кременчуга».

– Кто из финалистов поднимет над головой 30-килограммовый чемпионский кубок?

– Хочется верить, что это будем – мы. По крайней мере, постараемся сделать сказку былью и принести «Кэпиталз» первый трофей в истории.

– В ходе регулярного чемпионата Украины Ярославу Панченко удалось оформить уникальное достижение, когда ты набрал 8 очков в игре с «Крижинкой» и забросил сразу шесть шайб за матч. Есть чем гордиться?

– Приятно вписать имя в историю и заголовки, но при всем уважении к сопернику я бы не преувеличивал цену тому событию. Да, я получил немало поздравлений от партнеров, друзей и близких, но я бы без раздумий обменял тот гекса-трик на один гол в финале плей-офф.

– Кстати, слышал, что бомбардирский подвиг ты установил на обезболивающих уколах…

– Действительно, за полторы недели до той игры шайба сильно попала в ногу и распухла. Пришлось играть на уколах, так как зимой в команде «гулял» вирус, многие заболели и в обойме оставалось буквально 12 хоккеистов. Пришлось выходить на лед через не могу.

– У тебя есть опыт выступлений за сборную Украины на ЧМ. Как думаешь, в этом году у нашей команды есть шансы с наскока сразу пробиться в элитный дивизион?

– Почему нет? У нас сборная сейчас на хорошем счету плюс из дивизиона 1А поднимаются вверх две команды, а не одна. К тому же непобедимых команд в группе нет. Соперников калибра Канады или Швеции у нас не будет, поэтому все возможно.

sport.ua