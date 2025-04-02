“Всё оказалось даже лучше, чем я мог себе представить”. Бывшая 17-я ракетка мира объявил о завершении своей карьеры в этом сезоне

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас сообщил, что текущий сезон станет последним в его профессиональной карьере. О своем решении 37-летний игрок написал в социальных сетях.



“В последние месяцы я ощущал, что тело больше не может выдерживать нагрузки на максимальном уровне, – признался Рамос-Виньолас. – Сердце хочет продолжать, оно по-прежнему любит теннис и конкуренцию. Но разум подсказывает, что всему приходит конец, и с этим нужно смириться. Впереди новые вызовы и мечты. Пока я не готов назвать турнир, где сыграю последний матч, – это непростое решение. Но уверен: этот сезон станет моим прощальным”, – написал испанский теннисист в своем обращении в социальных сетях.

Рамос-Виньолас начал выступления на уровне ATP в 2010 году с турнира в Барселоне. За 14 лет на профессиональном уровне он выиграл четыре титула – в Бостаде (2016), Гштааде (2019), Эшториле (2021) и Кордове (2022), и провёл более 700 матчей в одиночном разряде.

Наивысшее достижение испанца в рейтинге – 17-я строчка, которую он занял в мае 2017 года. В том же сезоне он вышел в финал турнира серии Masters в Монте-Карло, где проиграл Рафаэлю Надалю.

За свою карьеру Рамос-Виньолас обыгрывал восемь теннисистов из топ-10, в том числе Роджера Федерера, Энди Маррея, Кеи Нисикори и Хуберта Хуркача. Испанец оставался одним из немногих профильных грунтовиков, долгое время удерживавшихся в первой сотне мирового рейтинга.

“Эти годы были невероятными: тяжёлые поражения, большие победы, стремление к большему, верные друзья по всему миру, надёжная команда рядом… Всё оказалось даже лучше, чем я мог себе представить. Спасибо всем за поддержку. Теперь время насладиться последними матчами. Увидимся на корте!” – подытожил испанский теннисист.

btu.org.ua