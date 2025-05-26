Ролан Гаррос. Бултер выиграла первый матч на турнире и сыграет против Кис, Крейчикова одержала первую победу за полгода

На турнире во Франции завершился второй игровой день



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Даниэль Коллинс (США) – Джоди Баррейдж (Великобритания) 7:6(1), 6:4

Клара Таусон (Дания, 22) – Магда Линетт (Польша) 6:4, 4:6, 6:1

Аранча Рус (Нидерланды) – Камила Осорио (Колумбия) 4:6, 6:2, 6:4

Кэролайн Доулхайд (США) – Грет Миннен (Бельгия) 3:6, 6:3, 6:4

Елена Остапенко (Латвия, 21) – Полина Кудерметова (-) 5:7, 6:0, 6:2

Елена Остапенко четвертый сезон подряд успешно стартует на Ролан Гаррос. Латвийка попробует впервые с 2020 года выйти в третий круг, если обыграет Кэролайн Доулхайд. Американская теннисистка одержала свою вторую победу в основе турнира в Париже. Впервые ей это удалось в 2018 году, когда она начинала выступление с квалификации.

Дарья Касаткина (Австралия, 17) – Катержина Синякова (Чехия) 6:1, 3:6, 6:2

Леолия Жанжан (Франция, WC) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 0:6, 7:5, 3:0 (отказ)

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Маккартни Кесслер (США) 7:5, 7:6(3)

Мэдисон Кис (США, 7) – Дарья Сэвилл (Австралия, Q) 6:2, 6:1

Кэти Бултер (Великобритания) – Кароль Монне (Франция, Q) 6:7(4), 6:1, 6:1

Барбора Крейчикова (Чехия, 15) – Татьяна Мария (Германия) 7:6(4), 6:3

Элизабетта Коччаретто (Италия) – Тэйлор Таунсенд (США, LL) 6:3, 6:2

Екатерина Александрова (-, 20) – Лучия Брондзетти (Италия) 6:3, 6:2

Кэти Бултер выиграла шестой матч подряд на грунте. Перед выступлением на “мэйджоре” британка стала чемпионкой на турнире WTA 125 в Париже. Это первая победа для Бултер на Ролан Гаррос и дальше она сыграет против чемпионки Australian Open Мэдисон Кис.

Барбора Крейчикова одержала первую победу с ноября прошлого года в своем втором матче в сезоне. Чешка не играла весь этот период из-за травмы спины. Крейчикова впервые с 2021 года смогла выиграть матч на Ролан Гаррос. Четыре года назад она стала чемпионкой турнира.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua