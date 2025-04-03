Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Известный британский журналист TalkSport Саймон Джордан отметил умение бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа продавать стадионы.

«В андеркарде боя Усик – Дюбуа должен быть поединок Джошуа против Паркера. В таком случае организаторам удастся продать весь стадион.

Усик – лучший боксер, но Джошуа – лучшая звезда продаж, в этом он номер один. Он умеет поднимать планку. 96 тысяч человек пришли посмотреть на его бой с Дюбуа. Ни Даниэль, ни Александр не умеют так продавать стадионы, как ЭйДжей», – сказал Джордан.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua