Бывший британский боксер: «У Фьюри остался только один бой в карьере»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший британский боксер, а ныне эксперт на телевидении Спенсер Оливер уверен, что у Тайсона Фьюри после второго поражения от Александра Усика остался в карьере только бой с Энтони Джошуа.

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«Фьюри попробовал отомстить за поражение, у него не вышло. Что дальше? А дальше Фьюри против Джошуа, потому что в Саудовской Аравии очень хотят этот бой. Не думаю, что мы увидим еще много боев Фьюри»

«Он подерется с Энтони Джошуа, а больше ему драться не с кем, остался один бой. Он уже заработал достаточно денег, что ему еще доказывать», – сказал Оливер.

Бой между Фьюри и Джошуа обсуждается много лет, однако стороны никак не могут его согласовать.

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sport.ua