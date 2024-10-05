Ухань. Цуренко и Стародубцева примут участие в квалификации

Украинские теннисистки выступят на турнире WTA 1000 в Китае

Ухань, Китай • 7-13 октября • хард • $3,221,715

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Леся Цуренко (№88 WTA) в первом раунде квалификации сыграет против Линды Фругвиртовой из Чехии (№134 WTA).

Юлия Стародубцева (№115 WTA) на старте отбора встретится с Лаурой Зигемунд (№69 WTA). На прошлой неделе украинка победила представительницу Германии в первом круге турнира WTA 1000 в Пекине.

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