Ваулз: Мне нужны люди с лидерскими качествами

Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, не сомневается, что Карлос Сайнс, присоединившись к команде в следующем году, проявит свои лидерские качества и поведёт её за собой.

Прогресс Williams отрицать нельзя, даже если его темпы пока не слишком впечатляют, но в любом случае у руководства команды из Гроува оптимистичный настрой, и в том числе он связан с предстоящим приходом Сайнса.

«Карлоса отличает не только умение быстро ездить на гоночной машине, но также способность вести за собой команду, – считает Ваулз. – Сейчас мне нужно, чтобы рядом со мной были люди с лидерскими качествами, причём которые действительно знают, что такое работа на самом высоком уровне.

Карлос Сайнс умеет двигать команду вперёд. Он готов каждую минуту своего времени тратить на команду, чтобы она становилась всё более успешной. Найти другого такого гонщика непросто.

Сейчас он выступает за Ferrari, чему очень рад, ведь для любого гонщика Скудерия – команда исключительная, но при этом он знает, что его будущее связано с Williams, и он уже задаётся вопросом: «Чего я смогу добиться здесь?» Он готов делиться идеями, имеющими отношения ко всем областям работы команды, и это мне больше всего нравится.

Сразу чувствуется, что психологически он уже настроен на то, чтобы найти для себя правильное место на несколько ближайших лет, и таким местом может стать Williams».

Когда Ваулза попросили прокомментировать заявления Сайнса, в которых он не исключает, что в будущем ещё может вернуться в Ferrari, поэтому оставляет дверь открытой, руководитель Williams ответил: «На его месте я бы сказал то же самое, но когда мы одолеем Ferrari, он предпочтёт остаться в нашей команде.

По-моему, наш состав не хуже, чем будет у McLaren или Ferrari в 2025 году, и я сейчас объясню, почему так считаю. Карлос успешно соперничал со всеми гонщиками, которые выступают и будут выступать за эти команды. В McLaren он опережал Ландо Норриса, в Скудерии ему удавалось одолеть Шарля Леклера, и хотя выступал он не всегда стабильно, но всегда боролся в первых рядах.

Да и с Максом в своё время, в первый год, когда они были напарниками в Toro Rosso, он справлялся, так что разница между всеми этими гонщиками минимальная».

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