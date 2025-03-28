Марко: В другой команде Лоусон покинул бы Формулу 1

В интервью De Telegraaf гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко комментировал перевод Лиама Лоусона…

Хельмут Марко: «Лиаму не повезло. На тестах в Бахрейне он потерял много времени из-за проблем с машиной, потом пропустил третью тренировку в Австралии, а потом начались проблемы. Прессинг возрастал, Лиам лишился уверенности в себе, стал слишком стараться, а в результате допускал ещё больше ошибок.

В Китае всё стало только хуже. К этому добавились и особенности нашей машины – она очень сложна в управлении и не самая быстрая.

Решение о его переводе оказалось для нас непростым, но Лиам был похож на попавшего в нокаут боксера. И мы не выгоняем его из Формулы 1. Он продолжит работать и выступать, у Racing Bull хорошая машина.

В прошлом нам приходилось принимать подобные решения в отношении Пьера Гасли и Алекса Элбона. Впоследствии они восстановили форму и стали высококлассными гонщиками Формулы 1. Уникальное положение нашей команды позволят нам действовать гибко. В другой команде Лоусон немедленно покинул бы Формулу 1.

Мы знаем, что Макс недоволен этим решением, но для нас важно, чтобы впереди боролись обе машины. Это нужно не только для Кубка конструкторов, но и чтобы помочь Максу завоевать пятый чемпионский титул.

С двумя быстрыми машинами мы сможем использовать другие варианты стратегии и добиваться большего. Мы сможем использовать опыт Юки, который сейчас в хорошей форме. Это пойдёт на пользу команде, а значит и на пользу Максу».

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