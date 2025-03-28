Перспективный супертяж предложил подождать, пока Усик не уйдет на пенсию

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Один из самых перспективных боксеров супертяжелого веса Мозес Итаума (11–0, 9 КО) не скрывает, что его главной целью является бой за титул чемпиона мира. Британец признался, что самым лучшим решением считает дождаться уходу украинца Александра Усика на пенсию.

«Конечно, скоро чемпионами станут боксеры из новой волны супертяжей. Нам нужно один пояс, чтобы отделиться от нынешних чемпионов и пойти своей дорогой. Оптимальный вариант – дождаться ухода на пенсию Александра Усика. В таком случае у других появится возможность забрать все три титула, которым он владеет на данный момент.

Я не собираюсь называть имен своих потенциальных соперников. Моя главная задача – либо завоевать пояс чемпиона, либо максимально приблизится к этому шансу в 2025 году. Не имеет значения, с кем я буду пересекаться на ринге. Нужно просто выходить и делать свою работу», – считает Итаума.

Самые высокое место в рейтинге – шестое – Итаума занимает по версии Всемирной боксерской организации. Последний раз британец выходил на ринг в декабре прошлого года, когда в первом раунде нокаутировал австралийца Демси Маккина.

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sport.ua