Вакария (W75). Олейникова одержала волевую победу в матче против четвертой сеяной и впервые в сезоне сыграет в четвертьфинале

Украинская теннисистка Александра Олейникова одержала вторую победу на грунтовом турнире ITF W75 в Бразилии



В матче второго круга Александра Олейникова (№297 WTA) нанесла поражение четвертой сеяной теннисистке из Лихтенштейна Катинке фон Дайхманн (№156 WTA) – 3:6, 6:1, 6:4. Украинка проиграла шесть геймов на своей подаче и сделала восемь брейков в ответ. Поединок продолжался чуть менее двух часов.

Олейникова впервые в сезоне дошла до четвертьфинала на турнире ITF и свой следующий матч проведет против представительницы Греции Деспины Папамихаил (№255 WTA).

btu.org.ua