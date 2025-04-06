Хорнер: Это один из лучших уик-эндов за всю карьеру Макса

Кристиан Хорнер радуется победе Макса Ферстаппена, и четырёхкратный чемпион мира действительно был быстрее всех на трассе в Сузуке. Впрочем, Юки Цунода, его новый напарник, тоже проявил профессионализм и зрелость, хотя и не смог заработать очки, но руководитель Red Bull Racing и его помянул добрым словом.

Кристиан Хорнер: «Вот это гонка! Макс стартовал с поула, доминировал и в четвёртый раз подряд выиграл Гран При Японии, добыв победу для себя, для всей команды и, конечно, для наших партнёров из компании Honda, поставляющих нам двигатели. Мы им многим обязаны и должны их поблагодарить за поддержку, которые они оказывают нам все эти годы.

Это был один из лучших уик-эндов за всю карьеру Макса, в очередной раз подтвердившего, что в настоящее время он лучший гонщик в мире. Он великолепно работал во все дни уик-энд и вместе с нашими инженерами вчера очень эффективно потрудился, работая с машиной, после чего идеально провёл гонку.

Соперники на McLaren быстры, но мы были всё-таки чуть быстрее и смогли сдержать их натиск. Макс выжал их машины всё, и то, как он выступает, заряжает энергией и мотивирует всю команду.

Юки постепенно осваивается за рулём новой для него машины, налаживает отношения с коллективом и за несколько следующих гонок должен сделать шаг вперёд. Но и сегодня он достаточно уверенно провёл гонку. Хотя её характер был таким, что обгонять было очень трудно, однако он всё-таки отыграл пару позиций, и в дальнейшем его результаты будут только расти.

Наш приоритет – победа в личном зачёте чемпионата. Выиграть Кубок конструкторов будет сложнее, но год длинный, а мы никогда не сдаёмся. Это своего рода марафон, и ещё многое может измениться. Главное – нужно в полной мере использовать все возможности, и в этот уик-энд мы действовали именно так.

Мы понимаем, что у машины RB21 есть ряд недостатков, и знаем, что именно нужно улучшить. Но в Бахрейне нам предстоит преодолевать трудности совсем иного свойства».

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