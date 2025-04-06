Черкасские Мавпы повторно обыграли Кривбасс и вышли в полуфинал Суперлиги FAVBET-2024/25

Ранее в полуфинал пробились Днепр и Киев-Баскет

Черкасские Мавпы обыграли Кривбасс (70:60) во втором матче четвертьфинальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25.

По итогам первой четверти клуб из Черкасс имел преимущество в пять очков, с которым он впоследствии и ушел на большой перерыв.

Третья десятиминутка прошла в равной борьбе, а вот концовка всецело осталась за командой Дмитрия Нагорного.

В составе Черкасских Мавп самым результативными игроками стали Андрей Агафонов и Игорь Климов, каждый из которых набрал по 14 очков. В составе Кривбасса столько же баллов в активе Святослава Товкача, также записавшего на свой счет 10 подборов.

Напомним, что первый поединок подопечные Дмитрия Нагорного выиграли у Кривбасса со счетом 69:65, и в итоге закрыли серию уже после двух матчей. Они стали стали третьим полуфиналистом, присоединившись к Днепру и Киев-Баскету. Последний полуфиналист определяется в паре БК Ровно — Запорожье, где счет в серии пока равный — 1:1.

Суперлига FAVBET-2024/25. Плей-офф. 1/4 финала. Второй матч

Кривбасс — Черкасские Мавпы — 60:70 (12:17, 17:17, 23:23, 8:13)

Кривбасс: Бублик 9 + 5 подборов, Быков 9, Келли 2, Водолазский 4 + 5 подборов, Товкач 14 + 10 подборов – старт; Триколенко 10, Ловингс 7 + 7 подборов + 6 передач, Мельник 5

Черкасские Мавпы: Марченко 5, Кошеватский 6 + 6 подборов, Агафонов 14 + 8 подборов, Климов 14, Клебан 7 + 5 подборов – старт; Дюпри 11 + 7 подборов, Пирогов 9 + 6 подборов, Упырь 4

Счет в серии — 0:2

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