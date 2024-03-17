Киев-Баскет обыграл БК Запорожье, Прикарпатье-Говерла уступила БК Ровно в Суперлиге FAVBET

35 очков Буренко помогли киевлянам выйти на третье место, Ровно завершило регулярный сезон на второй позиции

Состоялись очередные два матча в рамках ивано-франковского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET. Киев-Баскет одержал победу над БК Запорожье — 77:65, а Прикарпатье-Говерла в родных стенах уступило БК Ровно — 68:76.

Защитник киевлян Павел Буренко набрал рекордные за всю свою карьеру 35 очков. Во многом благодаря его вкладу Киев-Баскет выиграл у соперника ситуативное сражение за третье место.

На второй же строчке финишировал БК Ровно, трудовой победой над хозяевами завершивший свои выступления в регулярном сезоне. Всю игру шла упорная борьба. Ровенчане во второй половине встречи постоянно были впереди, но Прикарпатье-Говерла не давало сопернику уйти в отрыв. Ближе к концу матча хозяева сумели подобраться к гостям на расстояние двух очков (68:70), однако концовка осталась за БК Ровно.

Киев-Баскету и Запорожью осталось провести по два матча. БК Ровно и Прикарпатье-Говерла завершили регулярный чемпионат. Франковская команда занимает шестое место, но может подняться на одну строчку, в зависимости от результатов Черкасских Мавп.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — БК Запорожье — 77:65 (21:16, 16:22, 18:13, 22:14)

Киев-Баскет: Буренко (35 + 8 подборов – 5 потерь), Байнум (16 + 6 подборов), Кошеватский (10 + 6 подборов + 5 передач), Заплотинский (9 + 8 подборов), Зайцев (5), Когут (2)

Запорожье: Никитин (16 + 6 подборов), Быков (14), Хохоник (12 + 9 передач), Морозов (11 + 5 подборов), Кабанов (6), Джерихов (3), Холод (3)

Прикарпатье-Говерла — БК Ровно — 68:76 (14:13, 18:21, 22:28, 14:14)

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