Киев-Баскет уверенно обыграл Кривбасс в матче домашнего бабла Суперлиги FAVBET-2024/25

MVP встречи стал Павел Буренко с 24 очками и шестью подборами

Киев-Баскет одержал уверенную домашнюю победу над Кривбассом в матче регулярного сезона Суперлиги FAVBET-2024/25 — 79:62.

В первой четверти долгое время команды шли на равных, но к ее концу столичная команда обеспечила себе отрыв +7. Уверенно проведя второй игровой отрезок, команда Дмитрия Забирченко ушла на большой перерыв при счете 42:28.

Кривбасс попытался навязать борьбу в третьей четверти, но надолго гостей не хватило. В дальнейшем преимущество хозяев доходило до +24, но в итоге была зафиксирована победа киевлян с разницей в 17 очков. MVP встречи стал Павел Буренко с 24 очками и шестью подборами.

Киев-Баскет продолжает погоню за лидером — Днепром. Кривбасс — пятый. Завтра, 10 декабря, столичная команда на родном паркете сразится с Черкасскими Мавпами, а ее сегодняшний соперник будет противостоять Прикарпатью-Говерле.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Кривбасс — 79:62 (21:14, 22:14, 19:18, 17:16)

Киев-Баскет: Буренко (24 + 6 подборов), Сушкин (15 + 6 передач — 5 потерь), Карпюк (10 + 7 подборов),Клевзуник (9 + 5 подборов), Когут (9), Смитюх (5), Сафонов (5), Зайцев (2), Сандул (0 + 4 подбора)

Кривбасс: Водолазский (12), Товкач (11 + 7 подборов), Бублик (11), Быков (8), Мельник (6 + 5 подборов), Келли (6), Ловингс (5), Ермаков (3)

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