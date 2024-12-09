Боно: Мы с Льюисом превзошли любые ожидания!

В своей последней гонке за Mercedes Льюис Хэмилтон не смог подняться на подиум, но все, кто следил за событиями вчерашнего Гран При Абу-Даби, убедились, что семикратный чемпион мира по-прежнему в форме, и если бы не обстоятельства, то он бы вполне мог добраться до первой тройки.

Команда признала, что в первой части квалификации допустила ошибку, выбирая момент для выпуска машины Хэмилтона на трассу, а потом под его Mercedes ещё и застрял пластиковый конус ограждения, сбитый Кевином Магнуссеном. В итоге Льюису пришлось стартовать из далёкого восьмого ряда, но он всё-таки смог отыграть немало позиций и финишировал четвёртым.

Одним из первых его по радио поздравил Питер «Боно» Боннингтон, бессменный гоночный инженер Хэмилтона, с которым тот сотрудничал в Mercedes c 2013 года. Кстати, до этого Боно был гоночным инженером Михаэля Шумахера.

«Сегодня ты отработал просто великолепно, сотрудничать с тобой – одно удовольствие даже в трудные времена. Спасибо, Льюис! Вместе мы проделали невероятное путешествие, я очень благодарен судьбе за то, что сыграл свою роль на этом этапе твоей жизни. Желаю тебе удачи в её следующей главе!» – сказал он Льюису.

«Да, Боно, мы с тобой вместе мечтали, вместе верили и вместе многого добились! – ответил Хэмилтон. – Спасибо за смелость, за решимость, за страсть с которой ты меня поддерживал. Всё началось с того, что ты в меня поверил, и вместе мы вписали свою страницу в историю! Я так благодарен всем вам, говорю это от всего сердца!»

А после финиша гонки Боно и Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер Mercedes, в эфире телеканала Sky Sports делились своими переживаниями, связанными с предстоящим расставанием с Льюисом. Питер в этот момент уже начал отмечать окончание сезона, и в руке у него была банка с пивом, которую он сначала хотел куда-нибудь спрятать, но его убедили, что повод позволяет сочетать интервью с другим, более приятным занятием.

Надо добавить, что по ходу гонки он подбадривал Льюиса, говорил, что есть шанс побороться даже за подиум. И когда Боно спросили, насколько подобные планы был реальными, он весело ответил: «Ну, мы же всегда сами усложняем себе задачу! Без этого воскресные результаты не кажутся такими уж блестящими!

В любом случае, никакие планы не обещали нам, что мы сможем пробиться так далеко вперёд. Так что мы превзошли любые ожидания!..»

«Льюис был быстрым с самого начала уик-энда, вот только мы подвели его в квалификации, – продолжил Шовлин. – Но мы просто очень рады, что он так здорово провёл гонку и добрался до столь высокой позиции. Однозначно, он по-прежнему не растерял ни скорости, ни решимости, поэтому продолжит стремиться к победам и выиграет ещё не одну гонку! А мы будем за него болеть.

Если честно, мы приложили немало усилий, чтобы этот уик-энд Льюису запомнился, поэтому остаётся лишь сожалеть, что в самый важный момент квалификации мы допустили досадный сбой».

«Но мы же знаем, насколько хорошо Льюис выступает по воскресеньям! – добавил Боно. – И сегодня он, как всегда, сотворил небольшое чудо. Я очень доволен тем, как складывалось наше сотрудничество начиная с 2013 года. Мы ведь знали, что после перехода на гибридные силовые установки будем по-настоящему конкурентоспособны, верили, что у нас будет эффективное шасси, хотя всё-таки не ожидали, что будем настолько сильны.

Но благодаря сочетанию такой машины и мастерства Льюиса смогли добиться очень многого, и статистика наших достижений говорит сама за себя».

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