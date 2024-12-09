WTA объявила имена победительниц ежегодной премии

Женская теннисная ассоциация опубликова результати голосования среди международных профильных СМИ
Теннисистка года
Арина Соболенко (-)
Дуэт года
Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия)
В этом году Эррани и Паолини выиграли три титула WTA, стали олимпийскими чемпионками в Париже и помогли своей сборной победить в Кубке Билли Джин Кинг.
В этой категории также была номинирована Людмила Киченок (вместе с Еленой Остапенко).
Прогресс года (теннисистка, которая закончила сезон в топ-100 и показала наибольший прогресс в 2024 году)
Эмма Наварро (США)
На старте сезона Эмма Наварро выиграла свой дебютный титул WTA. Также в этом году американка дошла до четвертьфинала на Уимблдоне и сыграла в полуфинале на Открытом чемпионате США.
В этой категории также была номинирована Марта Костюк.
Новачок года (теннисистка, которая дебютировала в топ-100 и/или показала выдающиеся достижения на протяжении сезона)
Лулу Сунь (Новая Зеландия)
В июле этого года Лулу Сунь смогла дойти до полуфинала на Уимблдоне, стартовав на турнире с квалификации, благодаря чему впервые вошла в топ-100 мирового рейтинга. В августе новозеландка провела свой дебютный финал в Туре в Монтеррее.
Возвращение года
Паула Бадоса (Испания)
В начале этого года Паула Бадоса вернулась после шестимесячной паузы, связанной с травмой спины, которую она получила на Уимлдоне-2023. В сезоне-2024 испанка выиграла один титул WTA 500, сыграла в полуфинале на двух турнирах WTA 1000 и дошла до четвертьфинала на US Open.
Фото: Getty Images.
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