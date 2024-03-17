Карлос Алькарас: «Это что-то сумасшедшее — играть в другой части мира и чувствовать такую энергию и любовь, как будто я выступаю дома»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал свой выход в финал турнира в Индиан-Уэллс.

В полуфинале испанец одержал волевую победу над итальянским теннисистом Янником Синнером.

— Поздравляю, Карлитос. Вы, должно быть, счастливы, что именно вы прервали серию побед Янника. Как вы себя чувствуете сейчас?

— Я очень, очень рад, что прошел в еще один финал. Для меня много значит играть на таком высоком уровне и иметь возможность сыграть еще один финал. Безусловно, то что я победил Янника, а у нас очень хорошее соперничество, и прервать его 16-матчевую серия — это невероятно для меня.

— В четверг у вас были пчелы, а сегодня была задержка из-за дождя. Как бы вы подытожили последние 48 часов для себя?

— Мы смеялись над этим с Янником, когда все приостановилось, потому что да — у меня были пчелы, был дождь. Посмотрим, что будет завтра. Да, тяжело, скажем так, начать матч, а потом, после остановки, начинать снова. Но я очень доволен тем, как я провел время, во время этой остановки, провел разминку, снова сосредоточился. Очень рад, что преодолел эту проблему и закончил матч, играя на высоком уровне.

— Не были ли вы обеспокоены тем, что Янник опережал вас в вашем соперничестве, и что он победил последние несколько раз? Возможно это что-то такое, что со временем накапливается в вашем сознании, и для вас было важно выровнять положение и самоутвердиться?

— Каждый раз, когда я буду встречаться с Янником, я буду нервничать. Это точно. Потому что я знаю, что я должен играть с ним на 100%, если я хочу победить его. Но да, меня не нервировал тот факт, что я отставал в личных встречах. Это дает мне дополнительную мотивацию выложиться на все 100%, чтобы победить его в этом поединке.

Знаете, я стараюсь играть как можно лучше в каждом матче против него. Думаю, мне это удалось. Мы сейчас на равных, если я не ошибаюсь. Так что в следующий раз, когда я встречусь с ним, я не буду думать о том, что мне снова нужно сражаться.

— Карлос, вы оба продемонстрировали великолепный теннис, особенно тот обмен дропшотами у сетки во втором сете, но как это было -быть в самом эпицентре этого матча, находиться в такой атмосфере?

— Это невероятно — играть такие матчи, как этот, с такой атмосферой. Как я сказал после игры, я чувствую, что играю дома. Это что-то сумасшедшее — видеть, что я играю в другой части мира, и чувствовать такую энергию, эту любовь, как будто я играю дома — это что-то невероятное.

Поэтому каждый раз, когда я играю против Янника, я думаю, что для нас обоих это удивительный поединок. Но и для зрителей это удивительный матч, которым, я думаю, они наслаждаются каждый раз, когда мы играем друг против друга. Я думаю, что энергия, которую люди приносят нам, является особенной.

— Янник сказал, что каждый раз, когда вы играете друг с другом, чувствуется, что это немного отличается от предыдущего раза. Так с точки зрения тактики и стиля, что вы заметили, что Янник сегодня делал по-другому? Как вы по-другому реагировали на его действия?

— Я с ним согласен (улыбается). Мы играли уже несколько раз, и мы знаем друг друга, как подходим к матчу, меняем тактику. Должен сказать, что мы не играли на большой скорости. Мы играли медленнее в этом матче. Я не буду говорить о своей тактике (улыбается) на случай, если мне придется играть против него в Майами. Но да, я почувствовал, что мы играли, скажем так, по-разному.

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