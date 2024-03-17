Валенсия с Яремчуком проиграла Вильярреалу: результаты матчей 29 тура Ла Лиги

В матчах 29 тура испанской Ла Лиги Валенсия с украинцем Романом Яремчуком в стартовом составе проиграла Вильярреалу (1:0), а Альмерия одолела Лас-Пальмас (1: 0).
Судьбы обеих встреч решил лишь один забитый гол.
Чемпионат Испании — Ла Лига</
29 тур, 17 марта
Вильярреал — Валенсия 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 54' Куэнка.
Лас-Пальмас — Альмерия 0:1 (0: 1)
Гол: 0:1 — 14' Лео Паптистан.
Севилья — Сельта 1:1 (1:0)</
Голы: 1:0 — 18' Эн Несири, 1:1 — 72' Перес, 1:2 — 78' Ларсен.
Расписание других поединков 29 тура испанской Ла Лиги на 17 марта :
Накануне Реал Сосьедад победил Кадис благодаря голам Мерино и Захаряна, а Реал с Луниным обыграл Осасуну.
Напомним из Хетафе из-за повреждений, но он прибыл в лагерь сборной Украины.