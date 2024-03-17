Валенсия с Яремчуком проиграла Вильярреалу: результаты матчей 29 тура Ла Лиги

В матчах 29 тура испанской Ла Лиги Валенсия с украинцем Романом Яремчуком в стартовом составе проиграла Вильярреалу (1:0), а Альмерия одолела Лас-Пальмас (1: 0).

Судьбы обеих встреч решил лишь один забитый гол.

Чемпионат Испании — Ла Лига</

29 тур, 17 марта

Вильярреал — Валенсия 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 54' Куэнка.

Лас-Пальмас — Альмерия 0:1 (0: 1)

Гол: 0:1 — 14' Лео Паптистан.

Севилья — Сельта 1:1 (1:0)</

Голы: 1:0 — 18' Эн Несири, 1:1 — 72' Перес, 1:2 — 78' Ларсен.

Расписание других поединков 29 тура испанской Ла Лиги на 17 марта :

19:30. Райо Вальекано — Бетис

22:00. Атлетико — Барселона

Накануне Реал Сосьедад победил Кадис благодаря голам Мерино и Захаряна, а Реал с Луниным обыграл Осасуну.

Напомним из Хетафе из-за повреждений, но он прибыл в лагерь сборной Украины.

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