Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал, как в финальной серии Кубка Стэнли в 2022 году играл против «Тампы» с травмой. По словам спортсмена, у него в ноге стоит 10 болтов.

«Просто в моменте играть некому было. У меня еще нога не зажила до конца… Мне тренер подходит и говорит: «Валера, выходи хоть на одной ноге, играть нужно». Зря я на самом деле согласился, нужно было сказать — нет.

В итоге я провел пять матчей и не заработал ни одного очка. Травму только усугубил. У меня в рану попала инфекция, пришлось второй раз все резать. И вместо того, чтобы пропустить четыре недели, я не тренировался почти два месяца. Пропустил их на ровном месте. Теперь к травмам отношусь так: если пах заболел, беру паузу. Потому что играть не можешь нормально, на сто процентов. И она только усугубляется, и потом можно вообще выпасть надолго», — цитирует Ничушкина YouTube-канал «Черкас Атлант».

14 мая стало известно, что хоккеист отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков НХЛ. «Колорадо» вылетел в сезоне-2023/24 из Кубка Стэнли во втором раунде, уступив в серии «Далласу» (2-4).

Биография Валерия Ничушкина: карьера и жизнь обладателя Кубка Стэнли

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