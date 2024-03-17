Безрадостная статистика пит-стопов Sauber

Болельщики Sauber и её гонщиков пребывают в унынии, и есть отчего: в начале сезона у швейцарской команды дело явно не ладится. После двух Гран При на её счету вообще нет очков, машине C44 явно не хватает эффективности, а кроме всего прочего пит-стопы команды редко проходят без заминок.

Проблемы при замене резины из-за заклинивших колёсных гаек были и в Бахрейне, и в Саудовской Аравии. В первом случае машина Валттери Боттаса простояла в боксах Sauber 52 секунды, во втором Гуаньюй Чжоу потерял на пит-стопе 22 секунды.

Журналисты швейцарского таблоида Blick подсчитали, что за семь пит-стопов в двух гонках сезона Боттас и Чжоу в общей сложности потеряли 100,01 секунды. Для сравнения: за весь прошлый сезон на 34 пит-стопа гонщику Ferrari Карлосу Сайнсу потребовалось всего 98,14 секунды.

Остаётся надеяться, что уже к Мельбурну в Sauber смогут добиться улучшений хотя бы в этой области.

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