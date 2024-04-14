Михайлюк обновил рекорд результативности в НБА, набрав 26 очков в победном матче Бостона против Вашингтона

Украинец выполнил шесть точных трехочковых из восьми

Украинский защитник Бостон Селтикс Святослав Михайлюк провел выдающийся матч за свою команду против Вашингтон Уизардз (132:122) в НБА.

Этот поединок, домашний для Селтикс, стал для обеих команд заключительным в регулярном чемпионате. 26-летний украинец в нем вышел в стартовой пятерке, провел на паркете 37 минут и набрал 26 очков, тем самым повторив собственный карьерный рекорд.

18 из своих 26 очков Святослав набрал трехочковыми бросками, реализовав шесть из восьми попыток (рекорд карьеры). Вдобавок к этому украинец выполнил 5 подборов, отдал 5 передач, совершил один блок-шот.

Отметим, что для Михайлюка этот матч стал шестым подряд, в котором он набирал очки, и вторым подряд, где он вышел с первых минут. В среднем в нынешнем сезоне Святослав проводит на площадке по 10 минут, набирает по 4 очка, выполняет 1,2 подбора и 0,9 передач за игру.

Бостон досрочно выиграл Восточную конференцию, одержав победы в 64 матчах из 82-х. Вашингтон при этом провалил сезон, выиграв лишь 15 поединков в регулярке.

В этот же вечер свой последний матч регулярного чемпионата против аутсайдера Портленда сыграет Сакраменто (10-е место Западной конференции), за который выступает еще один украинец Алексей Лэнь.

НБА. Регулярный чемпионат

Бостон Селтикс — Вашингтон Уизардс — 132:122 (34:30, 35:29, 38:30, 25:33)

Бостон: Притчард (38 + 9 подборов + 12 передач), Михайлюк (26 + 5 подборов + 5 передач), Куэта (19 + 9 подборов), Хаузер (16 + 5 подборов), Корнет (11 + 8 подборов + 5 передач)

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