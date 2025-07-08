Старый Луцк продлил контракт с форвардом Михайловым

Игрок пролонгировал соглашение на сезон 2025/26

Старый Луцк объявил о продлении контракта с форвардом Максимом Михайловым.

21-летний игрок заключил годичное соглашение. Напомним, что Михайлов присоединился к луцкому коллективу перед прошлым сезоном.

Максим ранее выступал за Харьковских Соколов, сборную Харьковской области и БК СумДу. В первенстве 2024/25 Михайлов провел 31 матч, набирая в среднем 4,3 очка, 4,0 подбора и 2,0 ассиста за игру.

Старый Луцк занял седьмое место в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET-2024/25. В плей-офф команда в четвертьфинале в двух матчах проиграла Киев-Баскету.

В июне клуб официально объявил о переходе на должность главного тренера (с играющего) Антона Мусиенко.

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