Лейкерс возглавил Джей Джей Редик. Для него это дебют на посту главного тренера клуба НБА

39-летний специалист заключил контракт на четыре года

Лос-Анджелес Лейкерс возглавил Джей Джей Редик.

Стороны заключили соглашение сроком на четыре года. Отметим, что для Редика это дебютная роль главного тренера в клубе НБА.

Специалист уже начал работать над подбором тренерского штаба. По мнению генерального менеджера Лейкерс Роба Пелинки, важными чертами работы новоиспеченного коуча являются умение общаться с игроками и баскетбольный IQ.

39-летний Джей Джей известен по выступлениям за Орландо Мэджик, Милуоки Бакс, Лос-Анджелес Клипперс, Филадельфию 76ерс, Нью-Орлеан Пеликанс и Даллас Маверикс. По завершению карьеры Редик работал экспертом и комменатором, а также вел подкаст с лидером Лейкерс ЛеБроном Джеймсом.

Лейкерс заняли восьмое место в регулярном сезоне в Западной конференции и преодолели стадию плей-ин. В плей-офф Лейкерс в пяти матчах проиграл Денвер Наггетс, после чего уволил наставника Дарвина Хэма.

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