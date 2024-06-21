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Баскетбол

Лейкерс возглавил Джей Джей Редик. Для него это дебют на посту главного тренера клуба НБА

39-летний специалист заключил контракт на четыре года

Лейкерс возглавил Джей Джей Редик. Для него это дебют на посту главного тренера клуба НБА

Лейкерс возглавил Джей Джей Редик. Для него это дебют на посту главного тренера клуба НБА

Джей Джей Редик, Getty Images

Лос-Анджелес Лейкерс возглавил Джей Джей Редик.

Стороны заключили соглашение сроком на четыре года. Отметим, что для Редика это дебютная роль главного тренера в клубе НБА.

Специалист уже начал работать над подбором тренерского штаба. По мнению генерального менеджера Лейкерс Роба Пелинки, важными чертами работы новоиспеченного коуча являются умение общаться с игроками и баскетбольный IQ.

39-летний Джей Джей известен по выступлениям за Орландо Мэджик, Милуоки Бакс, Лос-Анджелес Клипперс, Филадельфию 76ерс, Нью-Орлеан Пеликанс и Даллас Маверикс. По завершению карьеры Редик работал экспертом и комменатором, а также вел подкаст с лидером Лейкерс ЛеБроном Джеймсом.

Лейкерс заняли восьмое место в регулярном сезоне в Западной конференции и преодолели стадию плей-ин. В плей-офф Лейкерс в пяти матчах проиграл Денвер Наггетс, после чего уволил наставника Дарвина Хэма.

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