Aston Martin получила предупреждение

По регламенту каждый гонщик должен в пятницу участвовать в мероприятии для зрителей. Лэнс Стролл сегодняшнюю встречу с публикой пропустил, за что его команда получила предупреждение.

Лэнс заявил стюардам, что в указанное время был на приеме у своего врача, поскольку утром плохо себя чувствовал. Стюарды посочувствовали гонщику, но предупреждение вынесли.

«Гонщик заявил, что в отведённое для общения с болельщиками время он был на приеме у врача из-за некоторых проблем, возникших сегодня утром. Это подтверждено командой. Представитель команды пояснил, что они проинформировали представителя СМИ как можно скорее, но сроки были очень сжаты.

Хотя стюарды сочувствуют гонщику, который обращается за немедленной медицинской помощью в случае каких-либо проблем со здоровьем, они отмечают, что надлежащей процедурой в таком случае является обращение к медицинскому делегату, который даёт освобождение от ответственности за непосещение мероприятий болельщиков.

«Учитывая обстоятельства, стюарды считают, что предупреждение команде за несоблюдение надлежащей процедуры является уместным», — сказано в заявлении стюардов.

Источник