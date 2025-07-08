Президент FIA готов принять китайскую команду

В 2026-м в Формуле 1 появится американская команда под брендом Cadillac, президент FIA Мохаммед Бен Сулайем готов открыть новый приём заявок, рассчитывая увидеть команду из Китая.

Бен Сулайем подчеркнул, что в Формуле 1 нет острой необходимости в 12-й команде, но с учётом роста популярности в последние годы, появление в чемпионате китайской команды ещё больше повысит привлекательность Формулы 1 на крупнейшем бизнес-рынке планеты.

Мохаммед Бен Сулайем: «Я по-прежнему считаю, что нам нужно больше команд, чем гонок. Гонщики говорят мне: «Пожалуйста, хватит гонок».

Открыв процесс подачи заявок в прошлый раз, мы базировались на процедуре, системе компетенций и соответствии требованиям FIA. Теперь у нас есть 11-я команда. Я считаю, что мы должны изучить результаты 11-й команды, а затем, если поступит китайская заявка, и я сейчас буду говорить от имени FOM, они одобрят её, поскольку речь идёт о поддержании бизнеса.

Если появится команда из Китая, и FOM одобрит заявку, а я на 100% в этом уверен, разве с приходом Китая в Формуле 1 не станет больше денег? Но нам нужна не просто 12-я команда, а правильная команда.

Однажды мы решим открыть процесс приёма заявок, но не ради самого процесса – результат должен того стоить. Мы считаем, что 12-я команда должна приносить дополнительную ценность для поддержания бизнеса Формулы 1, а бизнес Формулы 1 – это не доход, а долговечность самого чемпионата».

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