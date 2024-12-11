Ф2: Кроуфорд показал лучшее время в первый день тестов

В среду на трассу Яс-Марина в Абу-Даби начались трёхдневные тесты Формулы 2 после завершения сезона. Для команд это возможность познакомиться с дебютантами, перешедшим из Формулы 3, и дать им шанс освоиться за рулём более быстрых машин.
Каждый из трёх дней тестов разделён на две сессии. Утренняя проходит с 9 утра до 12:00 по местному времени. Затем следует двухчасовой перерыв, после чего работа на трассе продолжается с 14:00 до 17:00. В последний день тестов перерыв составит один час, и вторая сессия будет продолжаться с 13:00 до 16:00.
В среду лучшее время дня показал Джек Кроуфорд. Гонщик DAMS проехал круг за 1:36.697 секунды в дневной сессии.
С утра гонщики начали работу с длинных серий кругов, постепенно наращивая темп. В финальный час сессии заезды дважды прерывались красными флагами. Сначала Кристиан Мэнселл слегка задел ограждение после разворота, а через несколько минут после возобновления сессии Леонардо Форнароли остановился в двенадцатом повороте.
Зеленые флаги появились за 25 минут до конца сессии, и Виктор Мартен превзошёл результат лидирующего долгое время Ричарда Ферсхора.
После двухчасового перерыва работа на трассе продолжилось. Гонщики вновь начали с длинных серий, постепенно переключаясь на быстрые круги в квалификационном режиме. Обошлось без красных флагов, но после завершения дневной сессии были удалены результаты гонщика AIX Racing Джошуа Дюрксена, поскольку у его машины обнаружился недовес.
Быстрые ссылки
Результаты утренней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:36.799
|12
|2. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|1:36.836
|17
|3. Х.Марти
|Campos Racing
|1:37.117
|25
|4. Д.Люрксен
|AIX Racing
|1:37.155
|11
|5. Р.Станек
|Invicta Racing
|1:37.176
|28
|6. К.Маини
|DAMS Lucas Oil
|1:37.179
|14
|7. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:37.182
|10
|8. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:37.300
|25
|9. RР.Миата
|ART Grand Prix
|1:37.355
|33
|10. М.Эстерсон
|Trident
|1:37.555
|20
|11. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|1:37.571
|23
|12. А.Дюнн
|Rodin Motorsport
|1:37.643
|22
|13. А.Линдблад
|Campos Racing
|1:37.680
|30
|14. К.Мэнселл
|Rodin Motorsport
|1:37.723
|12
|15. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|1:37.956
|44
|16. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:38.051
|44
|17. С.Монтойя
|PREMA Racing
|1:38.145
|19
|18. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:38.314
|09
|19. С.Мегетуниф
|Trident
|1:38.350
|14
|20. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:39.695
|15
|21. Л.Браунинг
|Hitech Pulse-Eight
|2:21.790
|23
|22. Д.Беганович
|Hitech Pulse-Eight
|–
|–
Результаты дневной сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Круги
|1. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|1:36.697
|37
|2. К.Маини
|DAMS Lucas Oil
|1:36.843
|36
|3. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:36.870
|36
|4. Д.Беганович
|Hitech Pulse-Eight
|1:37.250
|49
|5. С.Мегетуниф
|Trident
|1:37.385
|35
|6. Л.Браунинг
|DAMS Lucas Oil
|1:37.409
|53
|7. Х.Марти
|Campos Racing
|1:37.414
|24
|8. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|1:37.474
|24
|9. М.Эстерсон
|Trident
|1:37.597
|36
|10. Р.Миата
|ART Grand Prix
|1:37.682
|36
|11. А.Линдблад
|Campos Racing
|1:37.782
|33
|12. К.Шилдс
|AIX Racing
|1:38.684
|35
|13. К.Мэнселл
|Rodin Motorsport
|1:38.703
|51
|14. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|1:39.284
|52
|15. О.Гёте
|MP Motorsport
|1:39.847
|51
|16. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|1:39.917
|46
|17. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:40.033
|47
|18. Р.Станек
|Invicta Racing
|1:40.622
|36
|19. AА.Дюнн
|Rodin Motorsport
|1:40.975
|136
|20. Г.Мини
|PREMA Racing
|1:53.828
|53
|21. С.Монтойя
|PREMA Racing
|1:58.809
|46
|22. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|–
|36