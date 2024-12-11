Ф2: Кроуфорд показал лучшее время в первый день тестов

В среду на трассу Яс-Марина в Абу-Даби начались трёхдневные тесты Формулы 2 после завершения сезона. Для команд это возможность познакомиться с дебютантами, перешедшим из Формулы 3, и дать им шанс освоиться за рулём более быстрых машин.

Каждый из трёх дней тестов разделён на две сессии. Утренняя проходит с 9 утра до 12:00 по местному времени. Затем следует двухчасовой перерыв, после чего работа на трассе продолжается с 14:00 до 17:00. В последний день тестов перерыв составит один час, и вторая сессия будет продолжаться с 13:00 до 16:00.

В среду лучшее время дня показал Джек Кроуфорд. Гонщик DAMS проехал круг за 1:36.697 секунды в дневной сессии.

С утра гонщики начали работу с длинных серий кругов, постепенно наращивая темп. В финальный час сессии заезды дважды прерывались красными флагами. Сначала Кристиан Мэнселл слегка задел ограждение после разворота, а через несколько минут после возобновления сессии Леонардо Форнароли остановился в двенадцатом повороте.

Зеленые флаги появились за 25 минут до конца сессии, и Виктор Мартен превзошёл результат лидирующего долгое время Ричарда Ферсхора.

После двухчасового перерыва работа на трассе продолжилось. Гонщики вновь начали с длинных серий, постепенно переключаясь на быстрые круги в квалификационном режиме. Обошлось без красных флагов, но после завершения дневной сессии были удалены результаты гонщика AIX Racing Джошуа Дюрксена, поскольку у его машины обнаружился недовес.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. В.Мартен ART Grand Prix 1:36.799 12 2. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:36.836 17 3. Х.Марти Campos Racing 1:37.117 25 4. Д.Люрксен AIX Racing 1:37.155 11 5. Р.Станек Invicta Racing 1:37.176 28 6. К.Маини DAMS Lucas Oil 1:37.179 14 7. О.Гёте MP Motorsport 1:37.182 10 8. Г.Мини PREMA Racing 1:37.300 25 9. RР.Миата ART Grand Prix 1:37.355 33 10. М.Эстерсон Trident 1:37.555 20 11. Л.Форнароли Invicta Racing 1:37.571 23 12. А.Дюнн Rodin Motorsport 1:37.643 22 13. А.Линдблад Campos Racing 1:37.680 30 14. К.Мэнселл Rodin Motorsport 1:37.723 12 15. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:37.956 44 16. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:38.051 44 17. С.Монтойя PREMA Racing 1:38.145 19 18. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:38.314 09 19. С.Мегетуниф Trident 1:38.350 14 20. К.Шилдс AIX Racing 1:39.695 15 21. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 2:21.790 23 22. Д.Беганович Hitech Pulse-Eight – –

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 1:36.697 37 2. К.Маини DAMS Lucas Oil 1:36.843 36 3. В.Мартен ART Grand Prix 1:36.870 36 4. Д.Беганович Hitech Pulse-Eight 1:37.250 49 5. С.Мегетуниф Trident 1:37.385 35 6. Л.Браунинг DAMS Lucas Oil 1:37.409 53 7. Х.Марти Campos Racing 1:37.414 24 8. Л.Форнароли Invicta Racing 1:37.474 24 9. М.Эстерсон Trident 1:37.597 36 10. Р.Миата ART Grand Prix 1:37.682 36 11. А.Линдблад Campos Racing 1:37.782 33 12. К.Шилдс AIX Racing 1:38.684 35 13. К.Мэнселл Rodin Motorsport 1:38.703 51 14. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:39.284 52 15. О.Гёте MP Motorsport 1:39.847 51 16. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing 1:39.917 46 17. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:40.033 47 18. Р.Станек Invicta Racing 1:40.622 36 19. AА.Дюнн Rodin Motorsport 1:40.975 136 20. Г.Мини PREMA Racing 1:53.828 53 21. С.Монтойя PREMA Racing 1:58.809 46 22. Д.Дюрксен AIX Racing – 36

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