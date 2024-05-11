WEC: Гонка в Спа надолго прервана красными флагами

Когда до завершения этапа WEC в Спа оставалось меньше двух часов, на прямой Kemmel произошла тяжёлая авария с участием машин разных классов.

Эрл Бамбер на Cadillac №2 боролся за третью позицию в классе Hypercar с Porsche 963 Нила Яни, и в повороте Radillon оба опережали на круг Шона Гелаэля, пилотировавшего BMW M4 GT3 бельгийской команды WRT.

Когда Бамбер пытался обогнать Яни, резко сместившись к правой стороне трассы, он задел машину Гелаэля, из-за чего Cadillac развернуло и на огромной скорости отбросило в отбойники. Потерявший управление гиперкар Cadillac ещё раз зацепил машину индонезийского гонщика, которая в свою очередь также врезалась в барьер.

Хотя авария выглядела пугающе, к счастью, ни Бамбер, ни Гелаэль не пострадали. Это произошло больше часа назад, однако до сих пор режим красных флагов не отменён и гонка не продолжилась, поскольку ремонт ограждений всё ещё не закончен.

На момент остановки гонки лидировали две машины Ferrari – первую позицию занимал гиперкар №51, который пилотировал Алессандро Пьер Гвиди, на второй был Антонио Фуоко, гонщик экипажа №50.

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