Эллисон: Нам не следовало стартовать на Soft

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон признаёт допущенную командой ошибку при разработке стратегии Льюиса Хэмилтона в Сингапуре.

Джеймс Эллисон: «Прежде чем дать объяснение, хочу сказать, что нам не следовало стартовать на Soft. Это явная ошибка. Если бы время можно было вернуть вспять, мы бы выбрали Medium на первый отрезок, как поступили другие команды.

Наша логика была в том, что шины Soft обеспечивают лучшую динамику старта, позволяют резко тронуться с места и дают хорошие шансы отыграть одну-две позиции на первых кругах.

Перед гонкой мы не ждали таких сложностей, какие возникли с Soft, считая, что получим преимущество. Добиться этого не удалось, но мы надеялись, что шины Soft не слишком быстро потеряют эффективность и позволят проехать больше.

В Сингапуре обычно скорости на старте невелики, затем гонщики постепенно наращивают темп, а шины Soft позволяют дотянуть до оптимального диапазона кругов для стопа. Но мы не смогли отыграться на старте, пелотон поехал быстрее, а Льюис остался позади и всё больше уступал соперникам в скорости на теряющих эффективность шинах, поэтому рано поехал на пит-лейн. Это испортило ему гонку, и это была явная ошибка.

Если бы Льюис на старте смог отыграться, а потом выехал автомобиль безопасности, у него оставался свежий комплект шин Medium на финальный отрезок. Мы рассматривали такой вариант, он мог отлично сработать.

Но события сложились иначе, мы переключились на стратегию Soft – Medium. Мы думали провести два пит-стопа – он смог бы выехать на более свежей резине и был бы быстрее, но все наши расчеты показывали, что это не позволило бы компенсировать потерянное время».

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